Началась продажа билетов на IV Московский зимний музыкальный фестиваль "Зарядье"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

IV Московский зимний музыкальный фестиваль "Зарядье" пройдет с 2 по 31 декабря. Продажа билетов уже открылась в "Мосбилете", сообщает портал мэра и правительства столицы.

Культурное мероприятие объединит звезд классической музыки, а также ведущие коллективы разных жанров и направлений. Гости смогут увидеть выступления Юрия Башмета, Хиблы Герзмава, Дениса Мацуева и многих других.

Всего в рамках музыкального фестиваля пройдет более 20 мероприятий разных направлений. В том числе симфонические и мультимедийные концерты, оперная и хоровая музыка, выступления звезд джаза.

Одной из главных премьер станет постановка оперы "Пиковая дама" Петра Чайковского, 185-летие которого отмечается в этом году. Также в программу вошла опера "Снегурочка" Николая Римского-Корсакова.

К фестивалю в зале "Зарядье" организуют новогоднее оформление. В фойе появятся лаконичные инсталляции и декорации. Кроме того, концерты фестиваля можно будет посмотреть благодаря онлайн-трансляциям под брендом "Записано в "Зарядье".

