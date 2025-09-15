"Мосбилет" открыл эксклюзивную продажу билетов на спектакль Театра на Покровке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московский театр на Покровке открывает 35-й театральный сезон с премьерой спектакля "Вечно живые", который покажут 8 октября. В сервисе "Мосбилет" стартовала эксклюзивная продажа билетов, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Купить эксклюзивные билеты можно в течение недели. Основные продажи откроются 22 сентября.

В центре сюжета – судьба молодого ученого Бориса, который, несмотря на бронь от мобилизации, уходит добровольцем на фронт в преддверии дня рождения своей 18-летней невесты Вероники. Он пропадает без вести, а Вероника в отчаянии выходит замуж за его двоюродного брата Марка, хитрого и расчетливого человека. Хотя этот брак и ошибочный, он связывает героиню с Борисом тонкой родственной нитью и надеждой на его возвращение домой.

В 1943 году в их квартире появляется раненый сын соседки Владимир, который рассказывает о трагической гибели Бориса, что разрушает иллюзии героини и становится отправной точкой для нового этапа ее жизни.

Кроме того, этим летом к труппе театра присоединилась актриса Дина Корзун, известная по роли в фильме "Страна глухих". Она выступала на сценах Королевского национального театра в Лондоне и Московского Художественного театра имени А. П. Чехова. Уже в первом спектакле сезона зрители смогут увидеть ее в роли Антонины Монастырской.

Спектакль рассчитан на зрителей старше 12 лет, продолжительность – 2 часа 20 минут.

Ранее в Москве отобрали финалистов пятого инклюзивного фестиваля "Ин.Арт". Горожане смогут увидеть лучшие постановки с 22 по 26 сентября. Отмечается, что всего заявки подали свыше 180 артистов, а в число финалистов вошли семь театральных групп.