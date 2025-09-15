Москвичи смогут увидеть премьеры инклюзивных театров

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

В Москве подошел к концу отбор финалистов пятого инклюзивного фестиваля "Ин.Арт". Горожане смогут увидеть лучшие постановки с 22 по 26 сентября, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как подчеркнула вице-мэр, столица поддерживает театральное искусство и стремится сделать его доступным для всех.

"Благодаря ему (фестивалю "Ин.Арт". – Прим. ред.) артисты разных возрастов с особенностями здоровья могут заявить о себе и найти своего зрителя. Для многих участников фестиваль – это важный шаг в реабилитации и поиске себя через искусство", – отметила Ракова.

По ее словам, в этом году в программу добавили малые формы – этюды и эскизы. Всего заявки подали свыше 180 артистов, а в число финалистов вошли семь театральных групп. Их открытые постановки пройдут на разных городских площадках.

"Среди них – Центр социальной интеграции Дианы Гурцкая, Российская государственная детская библиотека, Еврейский музей и центр толерантности", – добавила вице-мэр.

Работы оценивало профессиональное жюри, в том числе народная артистка России Диана Гурцкая, актриса Нелли Уварова, а также режиссеры и педагоги по актерскому мастерству.

