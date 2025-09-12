Сервис "Мосбилет" открыл эксклюзивную продажу билетов на премьеру в "Ленкоме"

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

В сервисе "Мосбилет" стартовали продажи билетов на премьеру спектакля "Репетиция оркестра" в театре "Ленком Марка Захарова", сообщает портал мэра и правительства столицы.

Купить эксклюзивные билеты, количество которых ограниченно, можно будет только в течение трех дней. Основные продажи откроются 15 сентября, а сами показы состоятся 13 и 14 декабря.

"Репетиция оркестра" – это саунд-драма, которая станет первой постановкой Владимира Панкова в "Ленкоме". Для нее режиссер, будучи художественным руководителем театра, создал инсценировку, вдохновленную фильмом Федерико Феллини и творчеством Марка Захарова.

Спектакль объединит всю труппу. В ней примут участие 20 музыкантов симфонического оркестра и 80 артистов, включая Александру Захарову, Дмитрия Певцова, Андрея Леонова, Татьяну Кравченко, Андрея Соколова, Максима Аверина и других.

Постановка задумана как дань уважения режиссеру Марку Захарову и богатому прошлому театра, который готовится отметить свое столетие в следующем году.

Сюжет спектакля вдохновлен одноименным фильмом, в котором оркестр служит метафорой общества, где личное самовыражение невозможно без поддержки единомышленников. Панков развивает эту идею, сравнивая с тем же оркестром театр, каждый артист которого играет важную роль в создании общей гармонии, независимо от размера своей "партии".

Ранее Сергей Собянин объявил о завершении реставрации здания Московского театра Олега Табакова на Чистых прудах и анонсировал первый спектакль после открытия. Он состоится 1 октября.

В ходе реставрации специалисты укрепили конструкции, обновили инженерные системы и оснастили здание современным цифровым оборудованием. Работы над объектом культурного наследия федерального значения были сложными и требовали применения специальных технологий.