Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Шереметьево, сообщила пресс-служба Росавиации.

Авиагавань принимала и отправляла рейсы по согласованию с соответствующими органами. В настоящее время аналогичные меры безопасности действуют в аэропорту Домодедово.

До этого ограничения вводились в аэропорту Внуково. Спустя время они были сняты.

Меры были предприняты в связи с атакой беспилотников на Москву, которая началась в субботу, 14 марта. По последним данным, на подлете к городу уничтожены 109 вражеских БПЛА. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб, указал Сергей Собянин.