15 марта, 20:23Транспорт
Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Шереметьево
Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Шереметьево, сообщила пресс-служба Росавиации.
Авиагавань принимала и отправляла рейсы по согласованию с соответствующими органами. В настоящее время аналогичные меры безопасности действуют в аэропорту Домодедово.
До этого ограничения вводились в аэропорту Внуково. Спустя время они были сняты.
Меры были предприняты в связи с атакой беспилотников на Москву, которая началась в субботу, 14 марта. По последним данным, на подлете к городу уничтожены 109 вражеских БПЛА. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб, указал Сергей Собянин.