Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Уточняется, что это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Аналогичные меры были введены в аэропорту Шереметьево. Возможны корректировки в расписании части рейсов.‍‍‍

В аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево ранее вводились ограничения. Это было связано с атакой беспилотников на Москву, которая началась 14 марта.

На фоне происходящего в Шереметьево предупреждали пассажиров о возможном длительном ожидании при обслуживании рейсов и корректировках в расписании полетов. Представители аэропорта рекомендовали узнавать данные о статусе рейсов через коммуникационные каналы авиакомпаний.