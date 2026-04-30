Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

Новости

Новости

30 апреля, 16:16

Культура

Волочкова поддержала предложение о введении дресс-кода в театрах

Фото: ТАСС/Сергей Виноградов

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова поддерживает предложение о введении дресс-кода в театрах. Об этом она заявила в интервью РИА Новости.

Она подчеркнула, что зрители должны приходить на спектакли нарядными, потому что поход в театр является праздником.

Ранее ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе предложил ввести дресс-код при посещении театров. Он отметил, что Минкультуры могло бы разработать соответствующие рекомендации или правила, которые бы регламентировали внешний вид посетителей.

При этом худрук Московского академического театра сатиры Евгений Герасимов назвал данную инициативу необязательной. По его словам, раньше посещение культурного учреждения было особым событием с тщательно продуманным нарядом, однако сейчас допустима более свободная, но приличная одежда.

