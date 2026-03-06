Шахназаров не поддержал идею Певцова возвращать деньги за спектакли

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Генеральный директор киноконцерна "Мосфильм", народный артист России Карен Шахназаров в интервью ТАСС называл странным и трудно выполнимым предложение депутата Госдумы и народного артиста России Дмитрия Певцова о возврате зрителю денег за непонравившиеся спектакли и фильмы.

"Любой может сказать: "Мне не понравилось, верните мне деньги", – указал директор "Мосфильма".

Певцов выступил с такой инициативой у себя в телеграм-канале. По его словам, выплата "денежного штрафа" может помочь в повышении качества театральных постановок и кинолент, а также привести к изменениям в выборе репертуара.

В январе депутаты Госдумы раскритиковали состояние отечественного кинематографа. Депутат Иван Мусатов призвал находить и "фильтровать" режиссеров-иноагентов, которые еще не покинули страну. Кроме того, он потребовал прекратить практику, когда "свои своим дают деньги на фильмы".

Певцов подверг критике новый фильм "Чебурашка-2", сказав, что он "разлагает" российских детей. В свою очередь, актриса Елена Драпеко предложила министерству культуры вмешиваться в творческий процесс, отменив запрещающую это статью в законе.