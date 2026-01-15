Депутаты Госдумы раскритиковали состояние отечественного кинематографа

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Комитет Госдумы по культуре провел совещание, посвященное состоянию отечественного кинематографа. Об этом сообщает "Коммерсант".

Поводом для обсуждения стал законопроект, согласно которому Минкульт определяет приоритетные темы для фильмов, претендующих на финансовую поддержку.

Депутат Иван Мусатов указал, что не все режиссеры, похожие на Александра Роднянского (признан в РФ иноагентом), покинули страну. С его слов, если раньше они снимали "звягинщину" (от фамилии каннского лауреата Андрея Звягинцева. – Прим. ред.), то теперь – сказки. Парламентарий призвал находить этих деятелей и "фильтровать". Кроме того, он потребовал прекратить практику, когда "свои своим дают деньги на фильмы".

Кроме того, депутат Дмитрий Певцов подверг критике новый фильм "Чебурашка-2", сказав, что он "разлагает" российских детей. Парламентарий Денис Майданов заступился за кинокартину, отметив, что "люди взяли франшизу и заработали бабла", как и в случае с "буратинами и бременскими музыкантами".

В свою очередь, актриса Елена Драпеко предложила министерству культуры вмешиваться в творческий процесс, отменив запрещающую это статью в законе.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров назвал самой удачной премьерой этого года фильм "Буратино". Самой неудачной картиной он счел "Простоквашино", а "Чебурашка 2", по его мнению, является повторением пройденного. Он указал, что ремейки часто создаются только для кассовых сборов, что проще, чем разработка нового сюжета.