Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 января, 16:33

Политика

Депутаты Госдумы раскритиковали состояние отечественного кинематографа

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Комитет Госдумы по культуре провел совещание, посвященное состоянию отечественного кинематографа. Об этом сообщает "Коммерсант".

Поводом для обсуждения стал законопроект, согласно которому Минкульт определяет приоритетные темы для фильмов, претендующих на финансовую поддержку.

Депутат Иван Мусатов указал, что не все режиссеры, похожие на Александра Роднянского (признан в РФ иноагентом), покинули страну. С его слов, если раньше они снимали "звягинщину" (от фамилии каннского лауреата Андрея Звягинцева. – Прим. ред.), то теперь – сказки. Парламентарий призвал находить этих деятелей и "фильтровать". Кроме того, он потребовал прекратить практику, когда "свои своим дают деньги на фильмы".

Кроме того, депутат Дмитрий Певцов подверг критике новый фильм "Чебурашка-2", сказав, что он "разлагает" российских детей. Парламентарий Денис Майданов заступился за кинокартину, отметив, что "люди взяли франшизу и заработали бабла", как и в случае с "буратинами и бременскими музыкантами".

В свою очередь, актриса Елена Драпеко предложила министерству культуры вмешиваться в творческий процесс, отменив запрещающую это статью в законе.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров назвал самой удачной премьерой этого года фильм "Буратино". Самой неудачной картиной он счел "Простоквашино", а "Чебурашка 2", по его мнению, является повторением пройденного. Он указал, что ремейки часто создаются только для кассовых сборов, что проще, чем разработка нового сюжета.

"Деньги 24": кассовые сборы в кинотеатрах РФ оказались рекордными в новогодние праздники

Читайте также


политикакультуракино

Главное

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика