Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
15 марта, 13:06

Политика

ВС России поразили объекты энергетики и транспорта Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Удар нанесли оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, а также ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил РФ.

"Нанесено поражение <…> местам подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах", – говорится в сообщении.

Ранее российские войска также нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, энергетическим объектам и военным аэродромам. Атака была реализована в ночь на 14 марта в качестве ответа на террористические действия со стороны киевского режима.

Для атаки российская армия использовала высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные БПЛА.

Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика