Российские военные нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Удар нанесли оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, а также ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил РФ.

"Нанесено поражение <…> местам подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах", – говорится в сообщении.

Ранее российские войска также нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, энергетическим объектам и военным аэродромам. Атака была реализована в ночь на 14 марта в качестве ответа на террористические действия со стороны киевского режима.

Для атаки российская армия использовала высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные БПЛА.