26 марта, 04:33Мэр Москвы
Собянин сообщил об отражении атаки уже 34 направлявшихся к Москве БПЛА
Фото: министерство обороны РФ
Российские силы ПВО уничтожили еще два украинских беспилотника, летевших на Москву в четверг, 26 марта. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.
По словам градоначальника, к месту падения обломков БПЛА уже прибыли сотрудники оперативных служб.
Атака вражеских беспилотников на Москву началась в ночь на 25 марта. Затем попытки БПЛА достичь российской столицы продолжились днем и вечером в среду. К настоящему моменту число сбитых БПЛА достигло 34.
Обломки одного из дронов упали в районе села Кленово, в результате чего в частном доме возник пожар. Пострадал один человек, ему оказывают всю необходимую помощь.
Столичные аэропорты Домодедово, Внуково и Шереметьево на фоне попытки атаки БПЛА принимают и отправляют воздушные рейсы по согласованию с соответствующими органами.
