Собянин сообщил об отражении атаки уже 34 направлявшихся к Москве БПЛА

Российские силы ПВО уничтожили еще два украинских беспилотника, летевших на Москву в четверг, 26 марта. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам градоначальника, к месту падения обломков БПЛА уже прибыли сотрудники оперативных служб.

Атака вражеских беспилотников на Москву началась в ночь на 25 марта. Затем попытки БПЛА достичь российской столицы продолжились днем и вечером в среду. К настоящему моменту число сбитых БПЛА достигло 34.

Обломки одного из дронов упали в районе села Кленово, в результате чего в частном доме возник пожар. Пострадал один человек, ему оказывают всю необходимую помощь.

Столичные аэропорты Домодедово, Внуково и Шереметьево на фоне попытки атаки БПЛА принимают и отправляют воздушные рейсы по согласованию с соответствующими органами.