Собянин сообщил о ликвидации уже 32 беспилотников, летевших на Москву

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали еще три вражеских беспилотника на подлете к Москве в четверг, 26 марта. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

На месте падения обломков БПЛА уже находятся специалисты экстренных служб. Они устанавливают возможные последствия воздушной атаки.

Атака на столичный регион началась 25 марта. Подразделения ПВО уничтожили уже 32 беспилотника. Обломки одного из БПЛА упали в районе села Кленово, в результате чего в частном доме возник пожар.

На фоне очередной попытки атаки БПЛА в аэропортах Внуково и Шереметьево введены временные ограничения на полеты. Авиагавани принимают и отправляют воздушные рейсы по согласованию с соответствующими органами.