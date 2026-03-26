Собянин: пресечена еще одна попытка атаки беспилотника на Москву

Средства ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник, который летел в сторону Москвы в ночь на четверг, 26 марта. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал Собянин в своем канале.

Ранее мэр Москвы сообщил, что фрагменты беспилотника упали в районе села Кленово, в результате чего в частном доме возник пожар. Пострадал один человек, ему оказывают всю необходимую помощь.

Столичные аэропорты Внуково и Шереметьево на фоне попытки атаки БПЛА принимают и отправляют воздушные рейсы по согласованию с соответствующими органами.