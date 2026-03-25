Аэропорт Внуково вновь перешел на обслуживание рейсов по согласованию

Столичный аэропорт Внуково вновь принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Меры связаны с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов, добавили в пресс-службе.

Ранее такие же ограничения ввели в аэропортах Домодедово и Шереметьево. Воздушные гавани также принимают и отправляют рейсы только по согласованию.

Данные меры действуют на фоне отражения атак БПЛА на Москву. Всего 25 марта силы противовоздушной обороны ликвидировали уже 22 беспилотника, которые летели на столицу РФ.

