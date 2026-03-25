Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 марта, 22:31

Транспорт

Аэропорт Внуково вновь перешел на обслуживание рейсов по согласованию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичный аэропорт Внуково вновь принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Меры связаны с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов, добавили в пресс-службе.

Ранее такие же ограничения ввели в аэропортах Домодедово и Шереметьево. Воздушные гавани также принимают и отправляют рейсы только по согласованию.

Данные меры действуют на фоне отражения атак БПЛА на Москву. Всего 25 марта силы противовоздушной обороны ликвидировали уже 22 беспилотника, которые летели на столицу РФ.

транспортгород

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика