Аэропорт Хельсинки отказался комментировать ситуацию с самолетом с россиянами

Аэропорт в Хельсинки не стал комментировать ситуацию с самолетом, на борту которого находились россияне.

Представители воздушной гавани в беседе с РИА Новости заявили, что не могут предоставить никакие сведения по этому поводу или подтвердить появившуюся в СМИ информацию из-за "вовлечения пограничной охраны".

Судно авиакомпании Nesma Airlines, которое летело из Хургады в Санкт-Петербург, вынужденно приземлилось в Хельсинки из-за плана "Ковер" в ночь на 25 марта. По словам родственницы одного из пассажиров, после того как борт сел в столице Финляндии, людей на протяжении 4 часов не выпускали из самолета.

Пассажиров направили в запасной терминал аэропорта в Хельсинки лишь после того, как они начали возмущаться. При этом авиагавань не отапливается, из-за чего граждане всю ночь мерзли. Пледы, холодную воду и сухпайки начали раздавать только под утро, однако горячего питания не было.

Кроме того, никто не предоставил людям размещение в гостинице, хотя вылет из Хельсинки в пункт назначения запланирован только на 17:00.

