Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
25 марта, 15:56

Транспорт

Аэропорт Хельсинки отказался комментировать ситуацию с самолетом с россиянами

Фото: телеграм-канал Mash на Мойке

Аэропорт в Хельсинки не стал комментировать ситуацию с самолетом, на борту которого находились россияне.

Представители воздушной гавани в беседе с РИА Новости заявили, что не могут предоставить никакие сведения по этому поводу или подтвердить появившуюся в СМИ информацию из-за "вовлечения пограничной охраны".

Судно авиакомпании Nesma Airlines, которое летело из Хургады в Санкт-Петербург, вынужденно приземлилось в Хельсинки из-за плана "Ковер" в ночь на 25 марта. По словам родственницы одного из пассажиров, после того как борт сел в столице Финляндии, людей на протяжении 4 часов не выпускали из самолета.

Пассажиров направили в запасной терминал аэропорта в Хельсинки лишь после того, как они начали возмущаться. При этом авиагавань не отапливается, из-за чего граждане всю ночь мерзли. Пледы, холодную воду и сухпайки начали раздавать только под утро, однако горячего питания не было.

Кроме того, никто не предоставил людям размещение в гостинице, хотя вылет из Хельсинки в пункт назначения запланирован только на 17:00.

транспорт

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика