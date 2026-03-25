Летевший из Хургады в Петербург самолет вынужденно приземлился в Хельсинки

Самолет авиакомпании Nesma Airlines, который летел из Хургады в Санкт-Петербург, вынужденно приземлился в Хельсинки из-за плана "Ковер". Об этом сообщает RT со ссылкой на родственницу одного из пассажиров.

По ее словам, судно должно было приземлиться в Санкт-Петербурге ночью 25 марта. Однако перед посадкой самолет начал кружить над городом, а затем экипаж принял решение лететь в Хельсинки.

Затем, как рассказала женщина, людей на протяжении 4 часов не выпускали из самолета. Пассажиров направили в запасной терминал финского аэропорта лишь после того, как они начали возмущаться. При этом авиагавань не отапливается, из-за чего граждане всю ночь мерзли.

По словам собеседницы агентства, пледы, холодную воду и сухпайки начали раздавать пассажирам только под утро. При этом горячего питания не было. Кроме того, никто не предоставил людям размещение в гостинице, хотя вылет из Хельсинки в пункт назначения запланирован только на 17:00.

Источник в Росавиации подтвердил, что экипаж судна в качестве запасного аэропорта выбрал Хельсинки.

"Это иностранная авиакомпания, их в Финляндию пускают", – пояснили в федеральном агентстве.

Ранее самолет рейса Санкт-Петербург – Мурманск, на борту которого были 88 пассажиров, вернулся и приземлился в аэропорту Пулково по техническим причинам. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. Правоохранители проверят исполнение закона в области безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров.

