25 марта, 17:39Транспорт
Аэропорт Домодедово перешел на обслуживание рейсов по согласованию
Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает пресс-служба Росавиации.
Уточняется, что эти меры связаны с вводом временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэрогавани. Из-за этого не исключены корректировки в расписании рейсов.
Ранее аналогичные меры уже вводились в Домодедово днем в среду, 25 марта. Также прием и выпуск гражданских воздушных судов осуществлялся по согласованию в аэропорту Шереметьево. Позже ограничения были отменены.
При этом аэропорт Внуково все еще принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.
Данные меры действуют на фоне отражения атаки БПЛА на Москву. Всего днем 25-го числа силы противовоздушной обороны ликвидировали 12 беспилотников, которые летели на столицу.