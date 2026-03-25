Аэропорт Домодедово перешел на обслуживание рейсов по согласованию

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает пресс-служба Росавиации.

Уточняется, что эти меры связаны с вводом временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэрогавани. Из-за этого не исключены корректировки в расписании рейсов.

Ранее аналогичные меры уже вводились в Домодедово днем в среду, 25 марта. Также прием и выпуск гражданских воздушных судов осуществлялся по согласованию в аэропорту Шереметьево. Позже ограничения были отменены.

При этом аэропорт Внуково все еще принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Данные меры действуют на фоне отражения атаки БПЛА на Москву. Всего днем 25-го числа силы противовоздушной обороны ликвидировали 12 беспилотников, которые летели на столицу.

