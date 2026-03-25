Силы ПВО уничтожили ночью 389 беспилотников над регионами РФ

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 389 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Вражеские дроны были ликвидированы над 14 регионами страны. В ведомстве уточнили, что БПЛА уничтожили в Калужской, Курской, Брянской, Смоленской, Белгородской, Тульской, Тверской, Орловской, Новгородской, Псковской, Ленинградской и Вологодской областях, а также в Крыму и Московском регионе.

В Белгородской области в результате ударов ВСУ были нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры. В регионе зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла. Среди мирных жителей пострадавших не выявлено.

В Ленинградской области после удара БПЛА вспыхнул пожар в порту Усть-Луга. Оперативные службы продолжают тушить возгорание. По предварительным данным, в результате случившегося также обошлось без пострадавших.