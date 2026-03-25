Объекты энергоинфраструктуры повреждены в Белгороде после атаки ВСУ

Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате были нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла. Среди мирных жителей пострадавших не выявлено. На местах ЧП находятся аварийные службы, более точный масштаб повреждений определят в светлое время суток.

Этой ночью атаке ВСУ также подверглась Ленинградская область. По последним данным, над регионом уничтожено 33 украинских беспилотника. В результате атаки в порту Усть-Луга произошел пожар. Обошлось без пострадавших.

Жителей Ленобласти предупредили о возможном понижении скорости мобильного интернета. Аэропорт Пулково на фоне атаки ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.