Временные ограничения сняты в аэропортах Шереметьево и Домодедово, сообщила Росавиация.

Авиагавани вновь приступили к приему и отправлению гражданских судов. Как напомнили в федеральном агентстве воздушного транспорта, ограничительные меры вводились в целях обеспечения безопасности полетов.

При этом ограничения продолжают действовать во Внуково. В частности, обслуживание рейсов там осуществляется по согласованию с органами.

Аэровокзалы перевели на такой режим работы на фоне попыток украинских беспилотников атаковать столичный регион. Число дронов, уничтоженных на подлете к Москве днем 25 марта, составило 12. Последние 2 были перехвачены системами ПВО примерно в 14:07 по местному времени.