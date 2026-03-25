25 марта, 12:50Мэр Москвы
Собянин: еще два летевших к Москве беспилотника уничтожены силами ПВО
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Система ПВО Минобороны России уничтожила еще 2 вражеских дрона, летевших в сторону Москвы. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.
"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – уточнил градоначальник.
Атака украинских беспилотников на столицу началась ночью 25 марта. С начала суток на подлете к городу ликвидированы 6 БПЛА.
На фоне этого аэропорты Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Меры приняты для безопасности полетов. Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании.