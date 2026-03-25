Собянин: еще два летевших к Москве беспилотника уничтожены силами ПВО

Система ПВО Минобороны России уничтожила еще 2 вражеских дрона, летевших в сторону Москвы. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – уточнил градоначальник.

Атака украинских беспилотников на столицу началась ночью 25 марта. С начала суток на подлете к городу ликвидированы 6 БПЛА.

На фоне этого аэропорты Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Меры приняты для безопасности полетов. Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании.