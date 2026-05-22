"Вкусвилл" провел проверку из-за сообщений о кишечной палочке в молоке

"Вкусвилл" провел лабораторные исследования партии молока, в котором якобы обнаружили кишечную палочку. Информация о наличии в продукте бактерии не подтвердилась, заявили ТАСС в пресс-службе сети.

Ранее телеграмм-канал "Shot проверка" опубликовал новость о том, что в Брянске нашли кишечную палочку в молоке из "Вкусвилла". В компании подчеркнули, что безопасность продуктов является приоритетом.

"Вкусвилл" провел лабораторные исследования партии молока 3,2% ООО "Молочный завод Приволжский", в рамках которых отклонения не выявлены. А также запросил дополнительную проверку у поставщика, подтверждающую безопасность продукции", – уточнили представители сети.

Они отметили, что молоко на производстве в течение 5 минут проходит процесс пастеризации при 90 градусах. После этого его быстро фасуют в герметичную упаковку, чтобы предупредить распространение бактерий. Безопасность продукта обеспечивается на каждом этапе производства, это позволяет предотвращать нарушения в условиях хранения.

При этом в компании указали, что микробиологическая среда крайне чувствительна. На развитие в ней микроорганизмов могут повлиять смена температуры и условия транспортировки.

