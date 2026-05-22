Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 мая, 15:54

Общество

"Вкусвилл" провел проверку из-за сообщений о кишечной палочке в молоке

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

"Вкусвилл" провел лабораторные исследования партии молока, в котором якобы обнаружили кишечную палочку. Информация о наличии в продукте бактерии не подтвердилась, заявили ТАСС в пресс-службе сети.

Ранее телеграмм-канал "Shot проверка" опубликовал новость о том, что в Брянске нашли кишечную палочку в молоке из "Вкусвилла". В компании подчеркнули, что безопасность продуктов является приоритетом.

"Вкусвилл" провел лабораторные исследования партии молока 3,2% ООО "Молочный завод Приволжский", в рамках которых отклонения не выявлены. А также запросил дополнительную проверку у поставщика, подтверждающую безопасность продукции", – уточнили представители сети.

Они отметили, что молоко на производстве в течение 5 минут проходит процесс пастеризации при 90 градусах. После этого его быстро фасуют в герметичную упаковку, чтобы предупредить распространение бактерий. Безопасность продукта обеспечивается на каждом этапе производства, это позволяет предотвращать нарушения в условиях хранения.

При этом в компании указали, что микробиологическая среда крайне чувствительна. На развитие в ней микроорганизмов могут повлиять смена температуры и условия транспортировки.

Этой весной работу буфетов в двух московских театрах приостановили из-за антисанитарии. Выяснялось, что в одном из них сотрудники хранили продукты с истекшим сроком годности. Также там плохо убирались. Во втором случае холодильное и технологическое оборудования находились в плохом санитарном состоянии. Кроме того, приготовление пищи не отвечало требованиям.

Читайте также


общество

Главное

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

Чем опасны погодные качели и как подготовить к ним организм?

При смене погоды сосуды не успевают вовремя расшириться, чтобы улучшить кровоток

Накануне неблагоприятного прогноза стоит нормализовать режим дня

Читать
закрыть

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика