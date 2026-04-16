Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 апреля, 15:03

Город

Суд приостановил работу буфетов в двух театрах Москвы из-за антисанитарии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Тверской районный суд Москвы на 90 суток приостановил деятельность буфетов двух государственных театров города. Причиной послужило нарушение санитарно-эпидемиологических требований, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

"ООО "Форт" и ООО "Нур Коктейль Бар и Галерея" признаны виновными в совершении административных правонарушений, предусмотренных статьей 6.6 КоАП РФ", – указано в сообщении.

В ходе проверки одного из буфетов было установлено, что технологические процессы приготовления пищи не соответствуют заявленным требованиям. Кроме того, технологическое и холодильное оборудование находилось в неудовлетворительном санитарном состоянии.

В другом театральном буфете был выявлен факт хранения продуктов с истекшим сроком годности и ненадлежащее проведение уборки с применением дезинфицирующих средств.

Ранее сотрудники сети японских ресторанов "Тануки" были уволены из-за несоблюдения стандартов чистоты в ресторане. Кроме того, СМИ сообщили, что по результатам лабораторной экспертизы в образцах блюд из этого заведения были обнаружены бактерии кишечной палочки.

Компания после проведенной проверки решила усилить контроль за чистотой в точках питания, а также предложила любому представителю СМИ заглянуть на кухни "Тануки" и убедиться в соблюдении всех норм и стандартов работы.

Читайте также


судыгород

Главное

Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика