Суд приостановил работу буфетов в двух театрах Москвы из-за антисанитарии

Тверской районный суд Москвы на 90 суток приостановил деятельность буфетов двух государственных театров города. Причиной послужило нарушение санитарно-эпидемиологических требований, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

"ООО "Форт" и ООО "Нур Коктейль Бар и Галерея" признаны виновными в совершении административных правонарушений, предусмотренных статьей 6.6 КоАП РФ", – указано в сообщении.

В ходе проверки одного из буфетов было установлено, что технологические процессы приготовления пищи не соответствуют заявленным требованиям. Кроме того, технологическое и холодильное оборудование находилось в неудовлетворительном санитарном состоянии.

В другом театральном буфете был выявлен факт хранения продуктов с истекшим сроком годности и ненадлежащее проведение уборки с применением дезинфицирующих средств.

Ранее сотрудники сети японских ресторанов "Тануки" были уволены из-за несоблюдения стандартов чистоты в ресторане. Кроме того, СМИ сообщили, что по результатам лабораторной экспертизы в образцах блюд из этого заведения были обнаружены бактерии кишечной палочки.

Компания после проведенной проверки решила усилить контроль за чистотой в точках питания, а также предложила любому представителю СМИ заглянуть на кухни "Тануки" и убедиться в соблюдении всех норм и стандартов работы.