"Известия": ГОСТ на роллы и суши может появиться в России

Фото: depositphotos/Kesu01

В России предложили ввести ГОСТ на суши и роллы, чтобы повысить качество и безопасность продукции. Об этом сообщает газета "Известия".

С соответствующим предложением глава комитета Госдумы по региональной политике Алексей Диденко обратился в адрес главы Росстандарта Антона Шалаева.

По словам депутата, в последние годы суши и роллы стали неотъемлемой частью рынка общественного питания в РФ. Однако вместе с ростом спроса участились и случаи обращений россиян, связанных с качеством и безопасностью такой продукции.

Особую обеспокоенность, отмечает Диденко, вызывают факты массовых отравлений из-за несоблюдения санитарных норм, использования недоброкачественных ингредиентов и отсутствия контроля за процессом приготовления.

Проблема становится особенно актуальной в связи с тем, что продукты для приготовления суши и роллов – рыба, морепродукты, яйца – зачастую не подвергаются какой-либо термической обработке. Это повышает риск для здоровья потребителей, подчеркнул парламентарий.

Между тем диетологи отмечают, что суши, сашими, роллы и блюда из сырого мяса являются продуктами, которые чаще всего приводят к отравлению. Так, не все рестораны следят за порядком и чистотой на кухне. А для приготовления сырых блюд должен работать отдельный цех.

Кроме того, любой сырой продукт тяжелее усваивается организмом. Если его приготовить в антисанитарных условиях, то отравление потребителям не избежать.