Диетолог Джутова: суши и роллы с рыбой благотворно влияют на нервную систему

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Суши и роллы с красной рыбой благотворно влияют на нервную систему и способствуют укреплению иммунитета. Об этом рассказала в интервью "Ленте.ру" диетолог Марьяна Джутова.

По словам специалиста, роллы и суши из качественного сырья являются полезными блюдами, так как в их состав входят рис, жирные сорта рыб и морские водоросли нори.

Лосось, форель, тунец и другие виды рыбы содержат полезные жирные кислоты, богаты белком, фосфором, натрием, витаминами А, Е, D и группы В и прочими веществами. Они благоприятно сказываются на работе нервной системы, помогают бороться с воспалениями, а также полезны в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, гастрита и артрита, отметила Джутова. Кроме того, эти микроэлементы и витамины улучшают состояние кожи, волос и ногтей.

Что касается нори, то он представляет собой источник йода, который необходим для здоровья щитовидной железы. Так как суши не подвергаются тепловой обработке, водоросли могут сохранить максимум пользы, подчеркнула диетолог.

По словам Джутовой, рис будет полезен для людей с заболеваниями ЖКТ. Помимо этого, данная крупа насыщает организм клетчаткой, которая нормализует пищеварение.

Отдельно эксперт указала на пользу авокадо, которое добавляют в некоторые роллы. Оно включает в себя витамины А, Е, В, К, а также фолиевую кислоту и калий, что необходимо для здоровья нервной системы, крепкого иммунитета и работы мозга.

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