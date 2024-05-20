Диетолог Лазуренко: при выборе клубники нужно обращать внимание на цвет ягод

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Клубника должна иметь ярко-красный оттенок без зеленых, бледных, белых, черных участков, сообщает News.ru со ссылкой на диетолога Наталью Лазуренко.

По словам эксперта, форма ягоды должна быть крупной, без дефектов и повреждений. Также у клубники "должен присутствовать аромат свежести". По консистенции ягоды должны быть упругими, без мягких, продавленных участков.

Лазуренко посоветовала обращать внимание на упаковку при покупке клубники. Контейнер должен быть прозрачным, чтобы было видно все ягоды. Так покупатель сможет проверить упаковку клубники на "наличие опасных микроорганизмов", а в противном случае это может привести к негативным последствиям для ЖКТ, уточнила специалист.

Свежая клубника уже поступила на столичные ярмарки выходного дня. Скоро там появится порядка 15 сортов ягоды, среди которых "карамелька", "клери", "флер", "роксана" и "ананас".