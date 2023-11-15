15 ноября, 11:55Общество
Назван самый эффективный способ обработки фруктов и зелени, чтобы не отравиться
Фото: 123RF/liudmilachernetska
Фрукты, ягоды и зелень до употребления необходимо промывать холодной водой 20–30 минут во избежание отравлений. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.
"Складываем все в дуршлаг. Его опускаем в кастрюлю или тазик с простой холодной водой без мыла, антисептиков, чтобы содержимое было покрыто жидкостью, и оставляем минут на 20–30", – объяснила эксперт.
Это нужно не только для того, чтобы не допустить отравлений, но еще и избежать заражения гельминтами. "Например, аскаридами легко заразиться через клубнику с грядки, поскольку она удобряется навозом", – заключила Чернышова.
Ранее россиянам рассказали о рисках, связанных с употреблением немытых сухофруктов. Зачастую они проходят обработку различными средствами, например фунгицидами, сернистым газом и каустической содой, для увеличения срока хранения. Если их не мыть, то эти вещества попадут в организм и способны навредить желудку и печени. Также на сухофрукты могли садиться мухи, которые переносят инфекционные и паразитарные заболевания.
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