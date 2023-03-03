Диетолог рассказала, как отличить некачественные финики

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Врач-диетолог, нутрициолог Анжелика Дюваль дала несколько советов о том, как выбрать финики. Об этом она рассказала в эфире радио Sputnik.

"Финики должны быть именно высушены, а не вымочены, например в сахарном сиропе. Это можно определить на глаз. Если они липкие и как будто покрыты маслянистым слоем, это говорит о том, что их вымачивали", – подчеркнула она.

Эксперт объяснила, что сахар способствует размножению бактерий и грибков. Если финики продаются без косточки, бактерии за время транспортировки и хранения в магазине могли проникнуть внутрь, предупредила диетолог.

Дюваль рекомендовала выбирать темные финики, поскольку именно они будут зрелыми. Всегда лучше уточнить у продавца срок годности продукта. Покупатель имеет право потребовать документы, если финики продаются на развес. Крупные и сладкие плоды, как правило, привозят из Саудовской Аравии или ОАЭ, добавила эксперт.

Нутрициолог обратила внимание на то, что эти сухофрукты очень полезны. По ее словам, их можно смело включать в рацион вместо фруктов. Кроме того, они имеют высокую калорийность, а значит употребление фиников может хорошо зарядить организм человека энергией.

"Белков в финиках не так много, зато много пищевых волокон, за счет которых питается микрофлора и улучшается работа кишечника. В финиках содержится большое количество кремния, он стимулирует синтез коллагена, что необходимо для хорошей кожи и женской красоты", – отметила врач.

Дюваль также указала на большое количество хрома, который усиливает действие инсулина. В финиках есть триптофан, который оказывает воздействие на настроение человека, он необходим при плохом сне.

Однако при их употреблении не стоит забывать простые правила:

их нужно мыть;

финики лучше есть отдельно от всего либо вместе с фруктами и овощами;

съедать в первой половине дня 3–4 штуки.

Эксперт подчеркнула, что страдающим от сахарного диабета финики можно есть только с разрешения врача. Людям, у которых обнаружили язву или мочекаменную болезнь, стоит совсем отказаться от употребления этих сухофруктов.

Ранее был назван лучший десерт для диабетиков. Людям, которые страдают от этого недуга, рекомендуется отдавать предпочтение угощениям на основе фруктов. Например, подойдут запечные айва, груша или яблоко.

"Городской стандарт": финики

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