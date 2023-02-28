Диетолог напомнила о важности сбалансированного питания во время Великого поста

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Врач-диетолог Наталья Денисова напомнила россиянам о важности сбалансированного питания во время Великого поста. Об этом сообщает "Радио 1".

"Нужно оценить свои силы. Людям, которые постятся впервые, не рекомендуется соблюдать все ограничения по питанию. Строгий пост – для служителей церкви. Для мирских людей церковь не требует такого жесткого воздержания", – объяснила она.

Денисова подчеркнула, что ограничения в рационе носят вторичный характер во время Великого поста, главное – это помыслы человека.

Эксперт предупредила, что отказ от продуктов животного происхождения приведет к уменьшению аминокислот в организме. Она также отметила, что не стоит заменять белки углеводами. Кроме того, из-за недостатка белка человек начинает терять мышечную массу.

Лучше всего обратить внимание на продукты, которые богаты растительным белком: бобовые, крупы, орехи.

Денисова рекомендовала продумать разнообразный рацион, так как это позволит получить достаточное количество аминокислот.

Специалист также посоветовала есть чаще, но маленькими порциями и не пытаться заглушить чувство голода сладким.

Ранее кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова рассказала, что орехи, крупы и бобовые являются лучшей заменой мясу на время поста. Она отметила, что белковая еда должна обязательно присутствовать в рационе.

Эксперт отметила, что в рацион нужно включать, помимо растительного белка, еще и пищевые волокна, чтобы они способствовали хорошей работе кишечника.



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