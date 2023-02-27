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27 февраля, 13:14

Общество

Даты, традиции, послабления: все о Великом посте в 2023 году

27 февраля у православных христиан начался Великий пост, который продлится до 15 апреля. Как верующим рекомендуется провести ближайшие 48 дней – в материале Москвы 24.

Два периода

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Великий пост каждый год проходит в разные даты и зависит от того, в какой день будет Пасха: он наступает за семь недель до нее и длится 48 дней.

Пост делится на два периода. Первые шесть недель – это Четыредесятница, остальные дни – Страстная неделя, после которой наступает Пасха. Этот этап посвящен воспоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа, его смерти и погребении.

В Страстную неделю наступает самый строгий пост.

Рацион

Фото: depositphotos/klimatis019.gmail.com

Под строгий запрет попадает мясо, в том числе колбасы, сосиски, паштет, молочные продукты, яйца, сдобный хлеб, выпечка, алкоголь. Под частичный запрет – рыба и растительное масло.

В этот период можно употреблять овощи, фрукты, ягоды, зелень, орехи, злаки, бобовые, грибы, мед, а также хлебобулочные изделия, в составе которых нет сливочного масла и яиц.

Каждый день Великого поста действуют свои правила. К примеру, в первый нужно полностью воздержаться от еды и пить только воду. В Лазареву субботу, 8 апреля, можно будет съесть икру, а в Вербное воскресенье разрешается приготовить блюдо из рыбы.

В Благовещение, 7 апреля, если оно приходится на Четыредесятницу, тоже можно есть рыбу. Если же оно выпадает на Страстную неделю, то позволяется включить в рацион растительное масло.

При этом блюда должны быть простые, без изысков.

В зависимости от состояния здоровья и жизненных обстоятельств верующим даются послабления. Например, от строгого поста освобождаются дети до 14 лет, беременные и кормящие, болеющие, специалисты, которые занимаются тяжелым физическим трудом, путешествующие (по необходимости).

Суть поста

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В этот период верующим необходимо посещать храмы, читать Библию и Псалтырь, не пропускать вечерние и утренние молитвы. Считается, что в первые 40 дней поста следует признать и переосмыслить свои грехи. Прихожане могут причаститься и исповедоваться в церкви.

Также рекомендуется совершать добрые дела – помогать одиноким и нуждающимся.

Но в целом соблюдать ограничения нужно не только в пище, но и в мыслях. Эти 48 дней стоит воздерживаться от конфликтов, не желать кому-либо зла, не завидовать и не обижаться. Нельзя также критиковать тех, кто не соблюдает традиции поста. Кроме того, следует воздержаться от шумных вечеринок, праздников.

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