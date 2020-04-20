Диетолог рассказала, как правильно питаться после поста

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала Москве 24, как правильно снова начать питаться после поста, чтобы не навредить своему здоровью. Эксперт советует не спешить есть все подряд, а вводить продукты постепенно.
Диетолог объяснила, что у тех, кто соблюдал пост, исключив многие продукты из своего рациона, организм привык к определенной пище. Соответственно, сокращалось выделение ферментов, которые способствуют переработке, например, мясных продуктов. Поэтому, по мнению эксперта, нельзя сразу нагружать организм той едой, от которой отвык организм.
Она советует начать с легкоусвояемых продуктов, например кисломолочных: ряженки, творога.
В первый день после творога можно съесть одно яйцо. На следующий день диетолог рекомендует ввести в рацион сыр 45-процентной жирности, нежирную рыбу, куриную грудку или мясо индейки.
Только на третий день, по мнению Соломатиной, можно уже перейти к постной свинине и говядине. Она предупредила, что животные белки, в отличие от молочных, будут перевариваться намного дольше.
Диетолог подчеркнула, что основа пищи должна обязательно содержать клетчатку. Она советует съедать в день не менее 500 граммов свежих овощей, распределив их на пять приемов пищи в течение дня.
Соломатина считает возможным заменить овощи на отруби, где также содержится достаточное количество клетчатки.
"Следить, чтобы было много клетчатки. Есть отрубной хлеб, а не белые булки. Если хочется выпечки, то можно добавлять и туда отруби, добавлять их в блины. Можно добавлять отруби в другую пищу. В суп, в кисломолочные, потому что они притягивают на себя воду. Ложку отрубей в день обязательно надо съедать", – считает диетолог.
Специалист подчеркнула, что достаточное количество клетчатки окажет положительное влияние на всю систему пищеварения, будет способствовать выводу из организма непереработанных продуктов и возьмет на себя излишки сахара.
"Любая здоровая диета включает в себя клетчатку, кисломолочные продукты. Всегда надо поддерживать нашу кишечную микрофлору. Это наше все", – резюмировала Соломатина.
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