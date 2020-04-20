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Москва 24

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Общество

08:13

Диетолог рассказала, как правильно питаться после поста

общество эксклюзив

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала Москве 24, как правильно снова начать питаться после поста, чтобы не навредить своему здоровью. Эксперт советует не спешить есть все подряд, а вводить продукты постепенно.

Диетолог объяснила, что у тех, кто соблюдал пост, исключив многие продукты из своего рациона, организм привык к определенной пище. Соответственно, сокращалось выделение ферментов, которые способствуют переработке, например, мясных продуктов. Поэтому, по мнению эксперта, нельзя сразу нагружать организм той едой, от которой отвык организм.

Пища, которая не расщепляется, становится ядом.
Елена Соломатина
врач-диетолог


Она советует начать с легкоусвояемых продуктов, например кисломолочных: ряженки, творога.

В первый день после творога можно съесть одно яйцо. На следующий день диетолог рекомендует ввести в рацион сыр 45-процентной жирности, нежирную рыбу, куриную грудку или мясо индейки.

По возрастающей экспоненте мы будем добавлять продукты в наш рацион. С промежутком в один-два дня. Но все равно основа остается та, к которой мы привыкли во время поста.
Елена Соломатина
врач-диетолог


Только на третий день, по мнению Соломатиной, можно уже перейти к постной свинине и говядине. Она предупредила, что животные белки, в отличие от молочных, будут перевариваться намного дольше.

Диетолог подчеркнула, что основа пищи должна обязательно содержать клетчатку. Она советует съедать в день не менее 500 граммов свежих овощей, распределив их на пять приемов пищи в течение дня.

Соломатина считает возможным заменить овощи на отруби, где также содержится достаточное количество клетчатки.

"Следить, чтобы было много клетчатки. Есть отрубной хлеб, а не белые булки. Если хочется выпечки, то можно добавлять и туда отруби, добавлять их в блины. Можно добавлять отруби в другую пищу. В суп, в кисломолочные, потому что они притягивают на себя воду. Ложку отрубей в день обязательно надо съедать", – считает диетолог.

Специалист подчеркнула, что достаточное количество клетчатки окажет положительное влияние на всю систему пищеварения, будет способствовать выводу из организма непереработанных продуктов и возьмет на себя излишки сахара.

"Любая здоровая диета включает в себя клетчатку, кисломолочные продукты. Всегда надо поддерживать нашу кишечную микрофлору. Это наше все", – резюмировала Соломатина.

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