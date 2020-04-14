В Минздраве рассказали о важности правильного питания во время режима самоизоляции

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян рассказал о питании во время режима самоизоляции, сообщает News.ru.
Специалист отметил, что в природе не существует продуктов-антидепрессантов. В то же время Тутельян посоветовал придерживаться правильного рациона, который понизит уровень стресса и уменьшит тревожность.
Так, Тутельян призвал отказаться от кондитерских изделий, а также снизить потребление жира.
"В первую очередь нужно сократить до минимума кондитерскую продукцию. Следует отказаться от мучных и сдобных изделий и обязательно снизить потребление жира. Например, он в избытке содержится в сосисках, сардельках, копченых колбасах. Белому хлебу тоже стоит сказать нет, вместо него лучше употреблять серый или хлеб грубого помола", – отметил Тутельян.
Он добавил, что в рационе должны преобладать фрукты и овощи, так как они укрепляют иммунитет и улучшают пищеварение. Кроме того, он посоветовал перейти на дробное питание, которое состоит из пяти-шести приемов пищи.
Правильное питание, по словам Тутельяна, поможет безболезненно переносить режим самоизоляции, снизить стресс и удержать массу тела. Также он порекомендовал избавляться от тревожности при помощи успокоительных компонентов растительного происхождения.
Ранее Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал схему питания для россиян в условиях самоизоляции. В частности, согласно системе, суточная норма калорий здорового человека не должна превышать 1500-1800 калорий.
В свою очередь, врач-диетолог Наталья Пугачева напомнила о важности употребления воды во время самоизоляции. Она отметила, что карантин позволяет человеку наладить нормальный питьевой режим.
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