Диетолог напомнила о важности питья воды в период самоизоляции

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Врач-диетолог Клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Первого московского государственного медицинского университета имени Сеченова Наталья Пугачева рассказала о питании во время режима самоизоляции, передает Агентство "Москва".

Она напоминает, что на самоизоляции человек имеет больше возможностей наладить нормальный питьевой режим, поскольку вода всегда под рукой. Пугачева предложила добавлять туда ягоды или цитрусовые.

"В воду можно и нужно положить любые фрукты, ягоды, травы, специи. Это широко известные и массово скупленные лимон и имбирь. Кроме них воду можно обогатить другими цитрусовыми долькой апельсина или грейпфрута, свежим огурцом", – отметила Пугачева.

Также она считает, что замороженные ягоды (например, клюква, брусника или смородина) сделают напиток более вкусным за счет натуральных компонентов. Также Пугачева дала советы по поводу того, в какую воду лучше добавлять полезные ингредиенты.

"Ягоды и фрукты можно добавлять в холодную воду, душистые травы и шиповник – заливать горячей, но не кипятить", – сказала Пугачева.

Она добавила, что человеку необходимо употреблять не менее 1,5 литра жидкости. Кроме того, диетолог сообщила о важности разделения питья и еды.

"Основной объем жидкости употребляется отдельно от еды. Но если ваша еда не жидкая, без соуса или большого количества овощей, тогда можете пить и во время еды", – заявила Пугачева.

Она также рассказала об употреблении стакана во время удаленной работы. Пугачева отметила, что важно делать перерывы каждый час, во время которых нужно вставать и выпивать стакан напитка.

Употребление свежезаваренного чая и натурального кофе, по словам Пугачевой, придаст бодрости в период самоизоляции.

"Активные полифенолы этих напитков обладают мощным антиоксидантным потенциалом, защищающим организм от вредных внутренних и внешних факторов. По содержанию компонентов с таким действием чай и кофе занимают первые места", – подчеркнула Пугачева.

При этом она призвала не злоупотреблять этими напитками, а также избегать добавления в них молока или сахара.

Ранее врач Маргарита Королева рассказала о способах правильного питания во время режима самоизоляции. В частности, она предложила употреблять пищу в шесть приемов, есть больше салатной зелени и овощей, а также отдавать предпочтение еде, которая укрепляет иммунитет или содержит витамины A и E.