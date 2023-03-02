Гастроэнтеролог рассказала, кому не следует есть мед

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мед не рекомендуется есть при аллергии, лишнем весе, сахарном диабете и жировом гепатозе (жировой болезни печени). Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

По ее словам, мед – достаточно калорийный и аллергенный продукт.

"Прежде всего мед не стоит есть тем, у кого аллергия. Также не думаю, что его следует употреблять тем, у кого имеется сахарный диабет и лишний вес. Потому что все равно это тот же сахар", – пояснила эксперт.





Нурия Дианова врач-диетолог, гастроэнтеролог Когда уже есть жировой гепатоз, а он, как правило, идет вместе с лишним весом, то фруктоза, которая содержится в меде, является неподходящим продуктом. Она будет усугублять проблему.

По словам Диановой, здоровым людям при отсутствии противопоказаний можно употреблять мед в ограниченном количестве.

"Только 1–2 чайные ложки, и при этом если человек уверен, что у него нет добавленного сахара в рационе. Тогда он укладывается в рекомендации ВОЗ. Потому что Всемирная организация здравоохранения считает, что норма употребления сахара – до 50 граммов в сутки, но лучше, если это будет 25–30 граммов", – заключила специалист.

Ранее был назван лучший десерт для диабетиков. Людям, которые страдают от этого недуга, рекомендуется отдавать предпочтение угощениям на основе фруктов. Например, подойдут запечные айва, груша или яблоко. При таком способе приготовления они становится естественным образом слаще. Кроме того, к фруктам можно добавить корицу и урбеч – молотые семена либо орехи.



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