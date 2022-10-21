Врач рассказала, как по талии определить жировую болезнь печени

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В группе риска по развитию жировой болезни печени находятся мужчины с окружностью талии более 94 сантиметров и женщины с талией более 80 сантиметров. Об этом Москве 24 рассказала гастроэнтеролог, УЗИ-диагност Юлия Алексеева.

Еще одним показателем, предупреждающим о развитии этого недуга, может быть нарушение жирового обмена. Насторожить должно повышение уровня триглицеридов в крови больше 1,7 миллимоля на литр и снижение уровня липопротеинов высокой плотности менее 1,3 миллимоля на литр, уточнила эксперт.

Зачастую жировой болезнью печени страдают те, кто ведет малоподвижный образ жизни и употребляет больше калорий, чем требуется организму.





Юлия Алексеева гастроэнтеролог, УЗИ-диагност Жировую болезнь печени часто диагностируют у пациентов с диабетом, особенно второго типа. При этом патология может развиться даже на ранних стадиях нарушения метаболизма глюкозы. В зоне риска те, у кого ее уровень в крови выше 5,6 миллимоля на литр.

Без лечения в печени возникнет воспалительный процесс, который со временем может привести к циррозу и даже раку, обратила внимание Алексеева. Для решения проблемы не всегда необходимо обязательно принимать лекарства. Самое важное – работать с рационом и образом жизни, подчеркнула специалист.

"Надо больше двигаться и ограничить употребление насыщенных жиров. Их много в колбасах, мясных деликатесах, сале, сливочном, пальмовом и кокосовом масле", – сказала врач.

Также из рациона следует убрать кондитерские изделия, фастфуд, магазинные соусы, сладкие напитки, алкоголь и консервированные продукты, заключила гастроэнтеролог.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала, что о проблемах с печенью и желчным пузырем может говорить желтый налет на языке. Иногда это также сигнализирует о болезнях желудочно-кишечного тракта.



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