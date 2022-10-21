09:27Общество
Врач рассказала, как по талии определить жировую болезнь печени
Фото: depositphotos/belchonock
В группе риска по развитию жировой болезни печени находятся мужчины с окружностью талии более 94 сантиметров и женщины с талией более 80 сантиметров. Об этом Москве 24 рассказала гастроэнтеролог, УЗИ-диагност Юлия Алексеева.
Еще одним показателем, предупреждающим о развитии этого недуга, может быть нарушение жирового обмена. Насторожить должно повышение уровня триглицеридов в крови больше 1,7 миллимоля на литр и снижение уровня липопротеинов высокой плотности менее 1,3 миллимоля на литр, уточнила эксперт.
Зачастую жировой болезнью печени страдают те, кто ведет малоподвижный образ жизни и употребляет больше калорий, чем требуется организму.
Без лечения в печени возникнет воспалительный процесс, который со временем может привести к циррозу и даже раку, обратила внимание Алексеева. Для решения проблемы не всегда необходимо обязательно принимать лекарства. Самое важное – работать с рационом и образом жизни, подчеркнула специалист.
"Надо больше двигаться и ограничить употребление насыщенных жиров. Их много в колбасах, мясных деликатесах, сале, сливочном, пальмовом и кокосовом масле", – сказала врач.
Также из рациона следует убрать кондитерские изделия, фастфуд, магазинные соусы, сладкие напитки, алкоголь и консервированные продукты, заключила гастроэнтеролог.
Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала, что о проблемах с печенью и желчным пузырем может говорить желтый налет на языке. Иногда это также сигнализирует о болезнях желудочно-кишечного тракта.
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