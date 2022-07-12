Диетолог перечислила идеальные десерты для худеющих

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Соблюдающим диету необязательно отказываться от сладкого: торты и пирожные можно заменить печеными яблоками, сорбетами, желе, пастилой и мармеладом. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Десерты при похудении должны быть низкокалорийными. Кроме того, желательно, чтобы они помогали убирать токсины, которые, как правило, появляются при снижении веса, отмечает специалист.

"Это могут быть различные фруктово-ягодные желе на агар-агаре, на пектине. Эти вещества хорошо связывают токсины и выводят их из организма. А фрукты-ягоды дают эффект сладости", – говорит диетолог.



Елена Соломатина врач-диетолог Можно мармелад, но только не магазинный, потому что в него кладут много сахара. Дома его можно делать и на желатине в том числе. Лучше добавлять туда не соки, а использовать пюре, чтобы была клетчатка.

Подойдут и сорбеты, которые можно сделать, просто заморозив фруктовое пюре. Отличным десертом станут и печеные яблоки, посыпанные корицей.

"Корица вообще улучшает усвоение глюкозы, и, надо сказать, что чем лучше у человека усваивается глюкоза клетками, тем меньше выделяется инсулина. А инсулин ответственен за набор жира", – пояснила Соломатина.

Можно приготовить и домашнюю пастилу без сахара. Для этого нужно взять яблочное пюре и на некоторое время положить его в духовку, чтобы оно подсушилось. "По сути, конечно, оно получается несколько концентрированным, поэтому много есть его не надо, маленький кусочек", – уточнила диетолог.

Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша порекомендовала желающим сбросить лишние килограммы есть на ужин белковые продукты, овощи и сложные углеводы.