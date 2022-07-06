Диетолог рассказала, какие продукты приводят к ожирению в области талии

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Употребление рафинированной еды, насыщенной жирами, в сочетании с сахаром или солью может привести к ожирению в области талии. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.
Специалист подчеркивает, что ожирение в области талии свойственно как мужчинам, так и женщинам.
"У женщин избыток отложений в брюшной полости начинает формироваться в возрасте 45+. Однако за последние годы ситуация изменилась. Юные девочки начиная с пубертатного возраста приобретают избыточный вес, зачастую у многих из них жир уже начинает откладываться не только в области бедер и ягодиц, но и в абдоминальной зоне", – говорит диетолог.
В частности, к ожирению в области талии может привести употребление высокоуглеводных продуктов, например мучных изделий, отмечает специалист. "Включая все хлебобулочные изделия, пряники, печенья и, безусловно, кондитерские изделия", – указала Королева.
К жирным продуктам, в которых содержится соль, специалист относит сосиски, сардельки и колбасные изделия.
Ранее кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова рассказала, как избавиться от жира в области талии. Специалист порекомендовала включить в свой режим физические нагрузки, есть небольшими порциями 3–5 раз в день, а также посетить врача для консультации.
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