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Врач развеяла главный миф о борьбе с жиром на животе

"Никуда не денется": диетолог развеяла главный миф о борьбе с жиром на животе
обществоэксклюзив

Фото: depositphotos/belchonock

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала Москве 24, что упражнения на пресс не помогут избавиться от жира на животе.

"Пресс качать всегда хорошо, но дело в том, что жир-то никуда от этого не денется. Будет пресс и жир", – говорит эксперт.

Лучше всего скорректировать питание и заниматься аэробными физическими нагрузками: ходьбой и плаванием, советует врач. Кроме того, следует разобраться, почему именно появился жир на животе, говорит диетолог.

"То есть возможно, что это так называемый метаболический синдром, либо инсулинорезистентность. Важно, у кого наблюдается жир на животе: у мужчины или у женщины", – поясняет Соломатина.

Убираем простые углеводы, трансжиры, фастфуд, жареное, напитки с фруктозой. Начинаем нормально готовить еду на пару либо запекаем с небольшим количеством масла. Ограничиваем калорийность. Белки (мясо, курица, рыба) оставляем.
Елена Соломатина
врач-диетолог

Эксперт рекомендует обязательно скачать таблицу калорийности продуктов и таблицу гликемических индексов.

"Гликемия влияет на завязывание жирка в области живота, поэтому лучше все контролировать. Все, что на уровне 50, – это середина. Все, что ниже, – лучше. Выше, естественно, может привести к набору веса", – уточнила специалист.

Ранее руководитель направления диетологии Европейского медицинского центра, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ксения Селезнева предупредила, что жир на животе может говорить о неприятностях со здоровьем. Из-за ожирения развивается сахарный диабет второго типа, а также артериальная гипертония, предупреждает эксперт. Кроме того, не исключены проблемы с суставами, бесплодие и ишемическая болезнь сердца.

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