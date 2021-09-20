Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

20 сентября, 20:37

Ученые нашли биологическую причину ожирения людей

медицина общество

Фото: depositphotos/tomwang

Австралийские ученые выяснили, что причиной ожирения и инсулинорезистентности человека является дисфункция так называемой лимфатической системы брыжейки, отвечающей за крепление органов брюшной полости к задней стенке живота. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature Metabolism.

Исследователи установили, что употребление жирной пищи приводит к образованию в брыжейке сети лимфатических сосудов, которые проводят в жировую ткань брюшной полости лимфатическую жидкость, богатую кишечными липидными метаболитами и воспалительными медиаторами. Последние приводят к накоплению абдоминального жира и инсулинорезистентности.

"Мы смогли показать, что диета с высоким содержанием жиров приводит к дисфункции мезентериальных лимфатических сосудов, что способствует отложению большего количества жира в области живота и резистентности к инсулину", – рассказала руководитель исследования Натали Треваскис.

Авторы работы также пришли к выводу, что лечить ожирение и связанные с ним метаболические заболевания можно с помощью ингибирования путей, связанных с лимфатической дисфункцией. Для этого они разработали специальный препарат.

Ранее исследователи из США выяснили, что переедание не является причиной лишнего веса. По их мнению, ожирение может быть связано с современным питанием, богатым быстрыми углеводами. К таким продуктам относят выпечку, сладости и фастфуд.

В Москве растет проблема детского ожирения – ВОЗ

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать