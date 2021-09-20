Ученые нашли биологическую причину ожирения людей

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Австралийские ученые выяснили, что причиной ожирения и инсулинорезистентности человека является дисфункция так называемой лимфатической системы брыжейки, отвечающей за крепление органов брюшной полости к задней стенке живота. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature Metabolism.

Исследователи установили, что употребление жирной пищи приводит к образованию в брыжейке сети лимфатических сосудов, которые проводят в жировую ткань брюшной полости лимфатическую жидкость, богатую кишечными липидными метаболитами и воспалительными медиаторами. Последние приводят к накоплению абдоминального жира и инсулинорезистентности.

"Мы смогли показать, что диета с высоким содержанием жиров приводит к дисфункции мезентериальных лимфатических сосудов, что способствует отложению большего количества жира в области живота и резистентности к инсулину", – рассказала руководитель исследования Натали Треваскис.

Авторы работы также пришли к выводу, что лечить ожирение и связанные с ним метаболические заболевания можно с помощью ингибирования путей, связанных с лимфатической дисфункцией. Для этого они разработали специальный препарат.

Ранее исследователи из США выяснили, что переедание не является причиной лишнего веса. По их мнению, ожирение может быть связано с современным питанием, богатым быстрыми углеводами. К таким продуктам относят выпечку, сладости и фастфуд.

