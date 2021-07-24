Минздрав назвал регионы РФ с наибольшей долей людей с ожирением

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Министерство здравоохранения РФ представило статистический сборник за 2020 год, в котором приводятся данные об ожирении населения по регионам страны. Об этом сообщает РИА Новости.
Наибольшая доля людей с выявленным ожирением на 100 тысяч человек выявлена в Алтайском крае – 4 530. В условный топ-3 также вошли Удмуртская Республика и Смоленская область – 2 475,4 и 2 457,8 соответственно.
Что касается наименьшей доли на те же 100 тысяч населения, то меньше всего людей с ожирением отмечено в Чечне – 225,4. В Еврейском автономной области зарегистрировано 419,4 случая ожирения, а в Приморском крае – 419,5.
Согласно общей статистике, всего за 2020 год в России диагноз "ожирение" получили 1,9 миллиона человек. Это почти на 300 тысяч меньше в сравнении с показателем годом ранее.
Специалисты Научно-консультативного комитета по питанию Великобритании ранее сформулировали наиболее эффективную диету для больных диабетом и ожирением. Лучше всего, считают эксперты, придерживаться низкоуглеводного питания.
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