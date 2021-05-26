Ученые назвали эффективную диету при диабете и ожирении

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Специалисты Научно-консультативного комитета по питанию Великобритании (SACN) назвали наиболее эффективную диету для больных диабетом и страдающих от избыточного веса и ожирения.
По мнению специалистов, следует придерживаться системы питания с низким содержанием углеводов – порядка 37%. При этом наибольший эффект достигается при шестимесячном соблюдении подобной диеты.
"Неясно, эффективна ли диета с низким содержанием углеводов в долгосрочной перспективе. Мы также не знаем, сработает ли это для всех взрослых, живущих с диабетом второго типа, а не только для людей с избыточным весом или ожирением", – добавила главный диетолог Управления по охране общественного здоровья Англии Элисон Тедстон.
Эксперт предупредила, что людям с диабетом второго типа следует обогащать рацион цельнозерновыми продуктами или едой с высоким содержанием клетчатки.
Как рассказала диетолог Тамила Арсеньева, снизить вес также может помочь контроль метаболизма. Специалист отметила важность белков в рационе и посоветовала употреблять мясо, рыбу, яйца, орехи, бобовые культуры.
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