Диетолог рассказала, чем грозит полный отказ от сахара

Фото: depositphotos/ajafoto

Диетолог Елена Соломатина рассказала Москве 24, по каким причинам нельзя полностью исключать из рациона сахар. По словам эксперта, без него организм человека не может существовать. В частности, наш мозг работает исключительно на глюкозе, указывает она.

"Без сахара мы не живем. Другое дело, что сейчас к нам в организм попадает его чрезмерное количество. При этом многие из нас не тратят такое большое количество энергии, чтобы его быстро сжечь", – говорит Соломатина.





Елена Соломатина диетолог В принципе, сахар можно немножко добавлять в рацион. Это скорее больше будет лакомством. Тем более если мы сжигаем эту энергию, добавление сахара не так страшно. Совсем без него нельзя. Это ведь энергетический экстракт, без него можно и умереть.

"При этом организм будет до последнего добывать себе глюкозу, хоть из самого себя. Когда начинается голод, человек сразу не умирает. Сначала он расходует запасы сахара из печени и мышц, затем начинают распадаться жир и белок. Поэтому, голодая, какое-то время человек еще продолжает существовать", – сказала Соломатина.

В то же время чрезмерное употребление сахара приводит к тому, что организм просто не успевает его утилизировать, продолжает собеседница Москвы 24. Таким образом, сахар начинает гулять по кровеносным сосудам, приводя к их разрушению, предупреждает диетолог.

По словам Соломатиной, существуют категории людей, которым отказываться от сахара не рекомендуется.





Елена Соломатина диетолог Я бы не советовала сводить к минимуму потребление сахара тем, чья деятельность приводит к быстрому сгоранию энергии. Например, спортсменам, шахтерам, лесорубам. В целом людям, чья работа связана с тяжелым физическим трудом. По ним сокращение сахара бьет особенно сильно.

Соломатина отметила, что серьезными проблемами для здоровья могут обернуться и некоторые виды диет, где режим питания предусматривает минимум углеводов. При таких пропорциях уровень сахара и инсулина в крови резко падает.

"Мы можем не есть сахар в чистом виде. Но он содержится в крупах, молоке, зерне, овощах, фруктах, ягодах. Если мы уберем не только сахар, а вообще углеводы, перейдем на яйца, мясо и рыбу, то существует риск образования солей в мочевой кислоте. А она уже будет откладываться в суставах, тканях, образуются камни в почках", – обращает внимание специалист.

Важно учитывать и время употребления сахара, подчеркнула эксперт. В ночные часы сладкое может нанести более серьезный вред, утверждает диетолог.





Елена Соломатина диетолог Если мы будем есть сахар на ночь, это может заблокировать выработку соматропина. У взрослых этот гормон "ремонтирует" ткани, тем самым продлевая нам жизнь. Если на ночь мы съели сладкое, вырабатывается инсулин. А он в свою очередь мешает соматропину, который максимально вырабатывается с полуночи до 3–4 утра.

Если захотелось чего-то сладкого, то лучше съесть его в утренние часы. Тогда сахар быстрее сожжется и не отложится в жир, резюмировала Соломатина.