Диетолог рассказала, чем грозит полный отказ от сахара

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Диетолог Елена Соломатина рассказала Москве 24, по каким причинам нельзя полностью исключать из рациона сахар. По словам эксперта, без него организм человека не может существовать. В частности, наш мозг работает исключительно на глюкозе, указывает она.
"Без сахара мы не живем. Другое дело, что сейчас к нам в организм попадает его чрезмерное количество. При этом многие из нас не тратят такое большое количество энергии, чтобы его быстро сжечь", – говорит Соломатина.
"При этом организм будет до последнего добывать себе глюкозу, хоть из самого себя. Когда начинается голод, человек сразу не умирает. Сначала он расходует запасы сахара из печени и мышц, затем начинают распадаться жир и белок. Поэтому, голодая, какое-то время человек еще продолжает существовать", – сказала Соломатина.
В то же время чрезмерное употребление сахара приводит к тому, что организм просто не успевает его утилизировать, продолжает собеседница Москвы 24. Таким образом, сахар начинает гулять по кровеносным сосудам, приводя к их разрушению, предупреждает диетолог.
По словам Соломатиной, существуют категории людей, которым отказываться от сахара не рекомендуется.
Соломатина отметила, что серьезными проблемами для здоровья могут обернуться и некоторые виды диет, где режим питания предусматривает минимум углеводов. При таких пропорциях уровень сахара и инсулина в крови резко падает.
"Мы можем не есть сахар в чистом виде. Но он содержится в крупах, молоке, зерне, овощах, фруктах, ягодах. Если мы уберем не только сахар, а вообще углеводы, перейдем на яйца, мясо и рыбу, то существует риск образования солей в мочевой кислоте. А она уже будет откладываться в суставах, тканях, образуются камни в почках", – обращает внимание специалист.
Важно учитывать и время употребления сахара, подчеркнула эксперт. В ночные часы сладкое может нанести более серьезный вред, утверждает диетолог.
Если захотелось чего-то сладкого, то лучше съесть его в утренние часы. Тогда сахар быстрее сожжется и не отложится в жир, резюмировала Соломатина.
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