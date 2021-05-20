Врач оценил опасность кофе для гипертоников

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Людям с повышенным артериальным давлением не обязательно отказываться от кофе, негативное влияние напитка на таких пациентов обычно бывает незначительным, рассказал доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра сердечно-сосудистой патологии ЦКБ "РЖД Медицина" Заурбек Шугушев.

"Кофе действительно вызывает повышение давления, но в очень краткосрочной перспективе, то есть до получаса максимально. И обычно давление повышается очень незначительно: на 10–15, максимум на 20 миллиметров ртутного столба", – рассказал Шугушев в интервью радио Sputnik.

Он отметил, что кофе положительно влияет на сердечно-сосудистую систему.

"Было доказано, что употребление кофе снижает риск развития сердечно-сосудистых осложнений, а это самый главный момент при высоком давлении. Ведь люди умирают не от высокого давления, а от осложнений, которые оно за собой ведет", – объяснил кардиолог.

Это, по его словам, касается только натурального свежемолотого кофе. Также важно следить за количеством выпитого напитка, уточнил специалист.



"Ученые выявили определенную границу – две-три чашки свежемолотого кофе в день. В перерасчете на миллиграммы это около 400 миллиграммов. Доктора рекомендуют употреблять от 50 до 180 миллиграммов кофе в зависимости от веса пациента", – сказал Шугушев.

Кардиолог также подчеркнул, что у людей старше 65 лет чрезмерное употребление кофе может приводить к вымыванию кальция из костей. В этом случае врач советует добавлять в напиток молоко.

Ранее исследователи впервые подробно описали функциональные изменения, происходящие в мозге людей, которые регулярно употребляют кофе. Стало известно, что кофеин укрепляет связи между различными отделами мозга, что способствует повышению внимания, сосредоточенности, улучшению памяти и когнитивных функций.

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова ранее отметила, что кофе пить следует с ограничениями. В частности, можно рассчитывать норму по формуле не более 3 миллиграммов кофеина на 1 килограмм массы тела.

