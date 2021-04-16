Ученые предсказали скорое исчезновение кофе

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В будущем Эфиопия станет производить меньше специальных сортов кофе, которые ценятся любителями во всем мире. Так считают немецкие ученые Постдамского института изучения климатических изменений, чья статья опубликована в журнале Scientific Reports.

Специалисты объясняют это глобальным потеплением, что приведет к исчезновению территорий, пригодных для выращивания категории Specialty coffee.

Ведущий автор научной работы Абель Чемура рассказал, что площадь сельскохозяйственных земель, пригодных лишь для выращивания кофе среднего качества, будет постепенно увеличиваться в течение следующих 60 лет.

В общей сложности специалисты рассмотрели влияние 19 климатических факторов на 5 различных типов кофе категории Specialty coffee. В теплую погоду наружная плодовая мякоть кофейной ягоды созревает быстрее зерна. Это приводит к низкому качеству кофе. При большом количестве осадков производство кофе увеличивается, однако дождь вреден для отдельных сортов.

Ученые говорят, что один из старейших и наиболее востребованных сортов кофе, выращиваемый на юго-западе Эфиопии, – Yirgacheffe – при наихудшем сценарии может потерять более 40% пригодной для выращивания площади к концу XXI века.

Это говорит о том, что малое фермерство, переходя на традиционные сорта, будет вынуждено конкурировать с более эффективным промышленным производством в других странах, а это плачевно отразится на экономике страны.

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова ранее также отметила, что кофе пить следует с ограничениями. В частности, можно рассчитывать норму по формуле не более 3 миллиграммов кофеина на 1 килограмм массы тела.

