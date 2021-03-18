Мясников развеял мифы о популярных напитках

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Врач и телеведущий Александр Мясников развеял популярные мифы о напитках, в которых содержится кофеин. Об этом сообщает РИА Новости.

Мясников заявил, что чай и кофе можно потреблять на регулярной основе, несмотря на множество необоснованных предрассудков вокруг них. Отказаться же он призвал только от фруктовых соков и газировок из-за большого количества сахара в их составе.

"Продукты, содержащие кофеин, вопреки общему мнению, могут пить практически все, включая гипертоников и сердечников", – рассказал врач.

Он также отметил, что кофе может перестать быть причиной беспокойства даже для гипертоников, если они пройдут определенную "адаптацию" к напитку.

Кроме того, Мясников уточнил, что регулярное употребление кофе может поспособствовать снижению риска повышения давления, инфарктов и аритмии. Чай же полезен благодаря большому количеству полифенолов, снижающих риск онкологических заболеваний.

Телеведущий также призвал не верить мифам о "необходимом" количестве потребляемой воды в день. По его словам, необходимо прислушиваться к своему организму и чувству жажды, которое определяет индивидуальную норму для каждого человека.

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