Диетолог раскрыла секреты правильного питания в Великий пост

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова рассказала Москве 24, как правильно построить рацион во время Великого поста.
Великий пост в 2021 году начался 15 марта и продлится до 1 мая включительно. Он является самым строгим и продолжительным: 48 дней вместе со Страстной седмицей, его цель – подготовка к Пасхе. Это время усердных молитв и покаяния, отказа от вредных увеселений и привычек, а не только исключение из рациона определенной пищи.
В период Великого поста верующим запрещено употреблять красное мясо, мясо птицы, рыбу и молочные продукты. Кроме того, нельзя есть кондитерские изделия с добавлением сливочного масла или молока, а также яйца. Разрешены в пост овощи, фрукты, крупы, кондитерские изделия без сливочного масла, соевые заменители мяса и молока и некоторые виды морепродуктов.
Круглова отметила, что при правильном построении рациона в Великий пост дефицита полезных для организма элементов можно избежать. По ее словам, необходимое количество полезных белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов есть в разрешенных в этот период продуктах.
"В этом плане могу посоветовать соевое мясо, соевый сыр, молоко. Соя – уникальный продукт. Несмотря на растительное происхождение, он содержит все незаменимые аминокислоты. Среди растительных продуктов нет других подобных примеров", – отметила Круглова.
Диетолог советует добавить в рацион разнообразный набор круп. Например, хорошо подойдут гречка, рис, овсянка и булгур. Также растительный белок содержит киноа, говорит собеседница Москвы 24.
Важно включать в пищу и бобовые продукты, продолжает Круглова. В первую очередь это фасоль, горох, чечевица всех видов. Эти продукты также богаты белком, подчеркнула диетолог.
В среднем суточная норма белка для человека составляет 1 грамм на 1 килограмм веса, объясняет специалист. При этом в 100 граммах бобовых содержится примерно 20 граммов белка. В той же гречке этот показатель равен 14–15 граммам, говорит Круглова.
"В целом норму можно выполнить за счет двух-трех порций блюд с содержанием круп и порции примерно из 200 граммов бобовых. Плюс включить в рацион 50–60 граммов тофу и стакан растительного молока. Бобовые должны присутствовать в еде практически каждый день в виде закуски или гарниров", – сказала эксперт.
Животные продукты, которые исключаются на период поста, также содержат жиры, напоминает диетолог. Поэтому можно сделать акцент на их растительные источники. Это растительные масла, орехи и семечки. Их можно использовать как добавку в блюда, советует Круглова.
Если правильно перейти на постный рацион, то в целом недостатка энергии и перемен в самочувствии человек не почувствует, отметила специалист. При этом Круглова советует все же соблюдать умеренную физическую активность.
Ранее были названы полезные и вкусные продукты, которыми можно разнообразить свой стол во время поста. В их числе батат, или "сладкая картошка", запеченная в духовке, хумусы из моркови и свеклы, а также паштет из баклажанов.
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