Times of India: в Индии паломники приняли конденсат кондиционера за священную воду

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В Индии десятки паломников приняли стекающую по стене храма Банке-Бихари воду за священную жидкость со стоп Кришны. Однако это оказалось конденсатом кондиционера, передает Times of India.

Верующие подставляли стаканчики, набирали воду в ладони и пили, считая, что прикасаются к святыне. При этом выяснилось, что жидкость стекала из трубы кондиционера, завершение которой было сделано в форме слона, чтобы не нарушать храмовый стиль.

Этот инцидент вызвал дискуссию про низкий уровень критического мышления у паломников. В связи с этим, как пишет издание, поступило предложение повышать осведомленность граждан по поводу религиозных практик.

Служитель храма Банке-Бихари Динеш Госвами подчеркнул, что воду из кондиционера лучше не пить. Вместе с тем некоторые прихожане восприняли развенчание мифа в штыки.

"Мы приходили сюда с глубокой верой, а эта новость разбила наши сердца", – заявил один из верующих.

Ранее Далай-лама в храме Махабодхи в Индии призвал осваивать учение Будды в медитации, побеждать отрицательные эмоции и добиваться внутреннего покоя. Он рекомендовал приобщаться к учению Будды и практиковать медитации. По словам Далай-ламы, это поможет принести внутренний покой и победить внутренние отрицательные эмоции.

