Далай-лама рассказал, как освободиться от страданий и обрести покой

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Далай-лама на Международном форуме "Сангхи–2023" в храме Махабодхи в Индии призвал осваивать учение Будды в медитации, побеждать отрицательные эмоции и так добиваться внутреннего покоя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление директора фонда "Сохраним Тибет" Юлии Жиронкиной.

Далай-лама заявил, призвал приобщаться к Учению Будды и практикован медитации, По словам Далай-ламы, это поможет принести внутренний покой и победить внутренние отрицательные эмоции.

Далай-лама также отметил, что все хотят быть счастливыми, однако мало кто действительно осваивает этот путь, ведущий к счастью.

"Именно это я хотел сказать вам – мы должны впитать Учение Будды, сделать его частью своего ума", – заявил Далай-лама.

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