Патриарх Кирилл показал считавшийся утерянным оригинал иконы Казанской Божией Матери

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл показал в Успенском соборе Кремля оригинал иконы Казанской Божией Матери, считавшийся утерянным более ста лет назад. Об этом сообщает РИА Новости.

Священнослужитель назвал событие историческим, а образ – национальной святыней России.

"Мы видим перед собой подлинник чудотворного образа Казанской Божией Матери, перед которым молился Пожарский и Минин, и которая спасла наш народ от иностранной интервенции и неизвестно от каких последствий этой интервенции", – сказал патриарх.

До этого сообщалось, что Владимир Путин в День народного единства возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. Объект располагается на Красной площади в Москве. В 2022 году памятник был комплексно отреставрирован.



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