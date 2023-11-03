Более 70% опрошенных россиян не знают значения Дня народного единства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Около 72% опрошенных россиян не знают значения Дня народного единства, отмечается в исследовании аналитиков, итоги которого есть в распоряжении "Газеты.ру".

Как показал опрос, только 28% опрошенных смогли правильно ответить, что праздник связан с объединением народа с целью изгнания польских захватчиков из Кремля в 1612 году. При этом 42% уверены, что памятный день не связан ни с каким событием, а лишь служит для повышения уровня единства населения. 17% россиян считают, что праздник связан с событиями Великой Отечественной войны.

Вопрос о главном символе Дня народного единства также вызвал затруднение у россиян. Только 20% заявили, что ассоциируют праздник с памятником Минину и Пожарскому, а 38% главной ассоциацией назвали объединение народов.

Жители России считают этот день одним из важных государственных праздников. Так ответили 78% опрошенных. Для них он входит в топ-3 дат после Дня России и Дня флага, уточнили аналитики.

При этом малая информированность о мероприятиях и отсутствие уникальных атрибутов праздника, указано в исследовании, несут с собой низкую популярность Дня народного единства у россиян. В частности, половина россиян хотят, чтобы их лучше информировали об истории праздника.

"Очевидна потребность в ребрендинге и более единой и близкой россиянам системе символики, чтобы сформировать четкое понимание значения и истоков Дня народного единства у граждан", – заключили они.

В связи с праздником, 4, 5 и 6 ноября в России будут выходными. Однако некоторые россияне продолжат работать в период праздников. Согласно статье 153 Трудового кодекса РФ, им должны оплачивать рабочую смену в двойном размере.

При этом в предстоящие новогодние праздники россиян ждут 10 выходных дней. Отдохнуть получится подольше за счет того, что два последних дня года, 30 и 31 декабря, выпадают на субботу и воскресенье. Таким образом, россияне будут отдыхать с 30 декабря по 8 января включительно.

Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме 3–6 ноября